В Иркутске мужчина подделал документы для получения посылок из-за рубежа

Таможенные органы разрешения на выпуск грузов в свободное обращение не давали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мужчина подделал таможенные документы для получения посылок из-за рубежа. Как сообщает АиФ-Иркутск со ссылкой на Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру, в 2024 году обвиняемый обратился к услугам таможенного брокера.

— Мужчина получил почтовые отправления, показав подложные таможенные уведомления с отметками о разрешении на выпуск товаров. Однако, как показала проверка, на самом деле таможенные органы разрешения на выпуск этих грузов в свободное обращение не давали, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После проверки ведомство завело уголовные дела по статьям «Подделка официального документа в целях его использования» и «Использование поддельного документа». Транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовных дел.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что житель Братска получил приговор за пожар, на котором погиб человек и пострадали дома 24 человек.