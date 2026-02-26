В Иркутске мужчина подделал документы для получения посылок из-за рубежа

В Иркутске мужчина подделал таможенные документы для получения посылок из-за рубежа. Как сообщает АиФ-Иркутск со ссылкой на Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру, в 2024 году обвиняемый обратился к услугам таможенного брокера.
— Мужчина получил почтовые отправления, показав подложные таможенные уведомления с отметками о разрешении на выпуск товаров. Однако, как показала проверка, на самом деле таможенные органы разрешения на выпуск этих грузов в свободное обращение не давали, — уточнили в пресс-службе ведомства.
После проверки ведомство завело уголовные дела по статьям «Подделка официального документа в целях его использования» и «Использование поддельного документа». Транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовных дел.
