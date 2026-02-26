Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО

Местные жители насчитали пять-семь взрывов в южной части Тулы. Звуки раздавались также в районе посёлка Косая Гора и в Щёкинском районе области. Очевидцы слышали характерный звук двигателей БПЛА. В некоторых районах наблюдали вспышки на фоне ночного неба.
Официальных данных о возможных последствиях на земле пока нет. Губернатор Тульской области объявил угрозу атаки беспилотников в 01:07 ночи.
Напомним, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 27 дронов ликвидировали над территорией Республики Крым.
