Над Тулой прогремела серия взрывов от работы ПВО

Над Тулой прозвучала серия взрывов ночью 26 февраля. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Источник: Life.ru

Местные жители насчитали пять-семь взрывов в южной части Тулы. Звуки раздавались также в районе посёлка Косая Гора и в Щёкинском районе области. Очевидцы слышали характерный звук двигателей БПЛА. В некоторых районах наблюдали вспышки на фоне ночного неба.

Официальных данных о возможных последствиях на земле пока нет. Губернатор Тульской области объявил угрозу атаки беспилотников в 01:07 ночи.

Напомним, накануне вечером российские средства ПВО за три часа сбили 60 украинских беспилотников самолётного типа. Из них 27 дронов ликвидировали над территорией Республики Крым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

