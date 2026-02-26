Серия взрывов прогремела над Тульской областью

Взрывы прогремели над Тулой и окрестностями. Об этом стало известно в четверг, 26 февраля.
По данным СМИ, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотников (БПЛА).
Местные жители сообщили, что слышали от пяти до семи взрывов в южной части города, а также в районе поселка Косая Гора и в Щекинском районе. Очевидцы также заметили вспышки в небе и слышали характерный звук, похожий на работу двигателя дрона.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
25 февраля в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. В этот же день в ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 69 дронов.