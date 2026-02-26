Рубио: администрация Трампа не причастна к инциденту с катером у Кубы

Администрация Соединённых Штатов не причастна к инциденту с катером у берегов Кубы, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
«Нет», — сказал Рубио.
В МВД Кубы рассказали, что катер под флагом США вторгся в кубинские воды, кубинские пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. Кроме того, министерство проинформировало о готовности защищать территориальные воды республики.
Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер рассказал о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы «как нечто серьёзное».