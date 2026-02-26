Ричмонд
Рубио: администрация Трампа не причастна к инциденту с катером у Кубы

Американская администрация не причастна к инциденту с катером у берегов Кубы, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединённых Штатов не причастна к инциденту с катером у берегов Кубы, заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет», — сказал Рубио.

В МВД Кубы рассказали, что катер под флагом США вторгся в кубинские воды, кубинские пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. Кроме того, министерство проинформировало о готовности защищать территориальные воды республики.

Генпрокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер рассказал о начале расследования инцидента с катером у берегов Кубы.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы «как нечто серьёзное».

