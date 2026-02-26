Ричмонд
В аэропорту Калуги ввели ограничения на приём и вылет рейсов

Ночью в четверг Росавиация ввела экстренные ограничения на работу аэропорта в Калуге. О временных мерах в 02:25 по московскому времени 26 февраля сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево) временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — говорится в сообщении.

Ограничения носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности полётов. Срок их действия пока не уточняется. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах авиакомпаний и табло аэропорта.

Подобные меры традиционно принимаются при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве. Официальной информации о возможных инцидентах непосредственно в районе аэропорта на данный момент не поступало.

Ранее Life.ru писал, что этой ночью тревожная обстановка и в соседних регионах. Над Тулой, по сообщениям очевидцев, прогремела серия взрывов — предположительно, системы ПВО отражали атаку беспилотников. Губернатор области ещё в 01:07 объявил угрозу атаки БПЛА, официальной информации о последствиях на земле пока нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

