Природный пожар на площади 4 900 гектаров потушили в Приморье

На утро четверга в Пограничном муниципальном округе продолжают действовать два очага, которые перешли с прошлых суток, их общая площадь оценивается в 24 гектара. По данным регионального министерства по делам ГОЧС, на месте работают восемь человек и две единицы техники, угрозы жилому сектору нет, в ближайшее время ожидается полная ликвидация возгораний.