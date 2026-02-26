Природный пожар на площади 4 900 гектаров потушили в Приморье

Пожар на территории лечебно‑оздоровительной местности «Ясное» в Хасанском округе потушили утром 26 февраля: огонь прошёл по площади 4 900 гектаров. За прошедшие сутки в крае зафиксировали ещё три природных пожара, а пожарные 17 раз выезжали на тушение палов сухой травы, сообщили в региональном министерстве по делам ГОЧС.
В ведомстве уточнили, что с крупным возгоранием на территории ЛОМ «Ясное» боролись 132 человека и 25 единиц техники КГБУ «Приморская авиабаза», которая подчиняется краевому министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Пожар полностью ликвидировали к утру 26 февраля, его площадь составила 4 900 гектаров.
Всего за сутки в Приморье зарегистрировали четыре природных пожара — в Хасанском, Пограничном и Ханкайском округах. Одновременно расчёты выезжали 17 раз на вызовы, связанные с палами сухой растительности.
На утро четверга в Пограничном муниципальном округе продолжают действовать два очага, которые перешли с прошлых суток, их общая площадь оценивается в 24 гектара. По данным регионального министерства по делам ГОЧС, на месте работают восемь человек и две единицы техники, угрозы жилому сектору нет, в ближайшее время ожидается полная ликвидация возгораний.
С 1 марта 2026 года в ряде муниципалитетов Приморья начинается пожароопасный сезон, напомнили в краевых властях. Конкретные сроки для каждого округа зависят от погоды, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрены штрафы.
Специалисты призывают жителей края не поджигать сухую траву и строго соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении дыма или огня в лесу или рядом с населёнными пунктами рекомендуют сразу звонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную линию лесной охраны 8‑800‑100‑94‑00.