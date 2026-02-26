Десятиклассница пропала в Атырау после конфликта в школе

В начале учебного года мама девочки перевела дочь в новую школу. Вскоре между школьницей и заместителем директора произошел конфликт, после которого в классе начали собирать объяснительные.
Женщина указала, что учащихся убеждали писать коллективные заявления в отношении ее дочери, а семье предложили забрать документы. 19 февраля маме звонили из школы, но она не смогла сразу ответить из-за работы.
На следующий день она пришла в учебное заведение и увидела объяснительные учащихся и услышала о необходимости забрать документы. Девочка вернулась домой, но вскоре снова вышла из квартиры и пропала.
В настоящее время несовершеннолетняя объявлена в розыск, ее поисками занимается полиция. Родители учеников класса направили коллективное обращение с просьбой проверить методы работы заместителя директора.
В заявлении отмечается, что школьников просили писать объяснительные по различным поводам, звучали угрозы расформирования класса, а у детей изымали телефоны. Родительский чат был закрыт во время обсуждения ситуации.
Мать пропавшей считает, что произошедшее могло повлиять на эмоциональное состояние дочери, и просит дать правовую оценку действиям администрации школы и обеспечить психологическую безопасность учащихся. Управление образования и администрация школы пока не ответили на обвинения.