Десятиклассница пропала в Атырау после конфликта в школе

В Атырау полиция ведет поиски 15-летней Инжумаржан Куанышкызы, которая ушла из дома и не вернулась. Мама девочки связывает ее пропажу с конфликтом в школе, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

В начале учебного года мама девочки перевела дочь в новую школу. Вскоре между школьницей и заместителем директора произошел конфликт, после которого в классе начали собирать объяснительные.

Женщина указала, что учащихся убеждали писать коллективные заявления в отношении ее дочери, а семье предложили забрать документы. 19 февраля маме звонили из школы, но она не смогла сразу ответить из-за работы.

На следующий день она пришла в учебное заведение и увидела объяснительные учащихся и услышала о необходимости забрать документы. Девочка вернулась домой, но вскоре снова вышла из квартиры и пропала.

В настоящее время несовершеннолетняя объявлена в розыск, ее поисками занимается полиция. Родители учеников класса направили коллективное обращение с просьбой проверить методы работы заместителя директора.

В заявлении отмечается, что школьников просили писать объяснительные по различным поводам, звучали угрозы расформирования класса, а у детей изымали телефоны. Родительский чат был закрыт во время обсуждения ситуации.

Мать пропавшей считает, что произошедшее могло повлиять на эмоциональное состояние дочери, и просит дать правовую оценку действиям администрации школы и обеспечить психологическую безопасность учащихся. Управление образования и администрация школы пока не ответили на обвинения.