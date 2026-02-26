В Испании умер руководитель неудавшегося госпереворота Антонио Техеро

Попытка госпереворота в Испании произошла 23 февраля 1981 года — через шесть лет после смерти диктатора Франсиско Франко. Жандармы Гражданской гвардии во главе с Антонио Техеро захватили здание парламента, когда в нем проходило голосование за назначение нового премьер-министра. Путчисты пытались остановить проведение демократических реформ и восстановить диктатуру, основанную на идеях франкизма (от имени Франсиско Франко).