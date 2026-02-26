Ричмонд
В жилом доме в Бурятии на пожаре погибли мать и двое детей

Огонь распространился на кровлю, пристрой и веранду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночью в центральный пункт пожарной связи Бурятии поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Нижняя Иволга. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России республики.

— Огонь распространился на кровлю, пристрой и веранду. На место происшествия оперативно выехали спасатели, — уточнили в ведомстве.

Во время тушения были обнаружены тела 29 летней женщины и двух детей — 7 и 10 лет без признаков жизни. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, его потушили пять специалистов с использованием трёх единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они устанавливают причины.

