В жилом доме в Бурятии на пожаре погибли мать и двое детей

Во время тушения были обнаружены тела 29 летней женщины и двух детей — 7 и 10 лет без признаков жизни. Площадь пожара составила 56 квадратных метров, его потушили пять специалистов с использованием трёх единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Они устанавливают причины.