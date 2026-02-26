Четыре человека погибли при пожаре в селе Ракитном ночью

Пламя быстро охватило всю постройку. Спустя 30 минут пожарные локализовали огонь, не допустив угрозу распространения на соседние строения. Потушили открытое горение к часу ночи. Всего пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет.