Женщина избила сожителя веником и разбитой бутылкой в Приморье

В поселке Ярославский Хорольского округа поставили точку в истории семейных разборок, которые дважды закончились дракой. На скамье подсудимых оказалась 45-летняя местная жительница. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В мае 2025 года женщина была пьяна. У подъезда дома она поссорилась с сожителем. В ход пошел самодельный веник из сухих веток, перевязанных металлической проволокой. Им она не менее трех раз ударила мужчину по лицу, голове и телу.
Через месяц конфликт повторился уже в квартире. Во время ссоры женщина схватила пустую стеклянную бутылку и ударила ею сожителя по голове. Бутылка разбилась. Осколком горлышка она нанесла мужчине еще как минимум два удара по лицу.
«В суде женщина вину признала и раскаялась. Однако ранее она уже имела судимость за насильственные преступления», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.
Хорольский районный суд признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса. С учетом прежнего приговора ей назначили год и месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.