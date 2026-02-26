Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина избила сожителя веником и разбитой бутылкой в Приморье

Суд отправил 45-летнюю местную жительницу в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Ярославский Хорольского округа поставили точку в истории семейных разборок, которые дважды закончились дракой. На скамье подсудимых оказалась 45-летняя местная жительница. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

В мае 2025 года женщина была пьяна. У подъезда дома она поссорилась с сожителем. В ход пошел самодельный веник из сухих веток, перевязанных металлической проволокой. Им она не менее трех раз ударила мужчину по лицу, голове и телу.

Через месяц конфликт повторился уже в квартире. Во время ссоры женщина схватила пустую стеклянную бутылку и ударила ею сожителя по голове. Бутылка разбилась. Осколком горлышка она нанесла мужчине еще как минимум два удара по лицу.

«В суде женщина вину признала и раскаялась. Однако ранее она уже имела судимость за насильственные преступления», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Хорольский районный суд признал женщину виновной по двум статьям Уголовного кодекса. С учетом прежнего приговора ей назначили год и месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.