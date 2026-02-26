В Хабаровском крае пожар в деревянном доме с мансардой унес четыре жизни

В Хабаровском крае в поселке Ракитное пожар в деревянном доме с мансардой унес жизни четырех человек, сообщает Хабаровский следком. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Следствие установило, что ночью 26 февраля в доме на улице Грушевой обнаружены тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 29 до 54 лет. Хабаровским межрайонным следственным отделом проводится осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Также опрашиваются очевидцы, фиксируются все детали, которые помогут определить причины возгорания.
По данным МЧС Хабаровского края, вызов поступил около полуночи. Огонь быстро охватил весь дом, однако пожарные расчеты локализовали пламя через 30 минут, не допустив его распространения на соседние здания. К часу ночи открытое горение удалось полностью потушить, а к 4 утра завершилась проливка и разбор конструкций. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Всего на тушение работали 13 сотрудников МЧС России и краевой противопожарной службы, задействовано 4 единицы техники. Для поддержки родственников на место выезжали специалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС.
Следователи и эксперты продолжают работу, чтобы установить точные обстоятельства происшествия, а также причины возгорания деревянного дома с мансардой.