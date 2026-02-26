В Хабаровском крае пожар в деревянном доме с мансардой унес четыре жизни

Следствие установило, что ночью 26 февраля в доме на улице Грушевой обнаружены тела двух мужчин и двух женщин в возрасте от 29 до 54 лет. Хабаровским межрайонным следственным отделом проводится осмотр места происшествия, назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Также опрашиваются очевидцы, фиксируются все детали, которые помогут определить причины возгорания.