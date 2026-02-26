Юрист из Хабаровска «инвестировала» мошенникам 1,6 млн рублей

В Хабаровске 27-летняя юрист перевела мошенникам 1,6 млн рублей, считая, что зарабатывает на инвестициях в криптовалюту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Заработать» таким образом жительнице Железнодорожного района помог незнакомец, которого она встретила на сайте знакомств. Он рассказал, что зарабатывает на продаже криптовалюты и предложил делать это вместе, так как это просто и никакие знания не требуются.
Горожанка поверила и сначала перевела мошенникам сбережения — 725 тысяч рублей. Затем виртуальный возлюбленный убедил взять кредит, девушка так и сделала и «инвестировала» еще 923 тысячи рублей. После этого выяснила, что ее обманули.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Напомним, мошенникам станет намного труднее продать квартиры обманутых граждан.