Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист из Хабаровска «инвестировала» мошенникам 1,6 млн рублей

Горожанка считала, что зарабатывает на криптовалюте.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 27-летняя юрист перевела мошенникам 1,6 млн рублей, считая, что зарабатывает на инвестициях в криптовалюту, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Заработать» таким образом жительнице Железнодорожного района помог незнакомец, которого она встретила на сайте знакомств. Он рассказал, что зарабатывает на продаже криптовалюты и предложил делать это вместе, так как это просто и никакие знания не требуются.

Горожанка поверила и сначала перевела мошенникам сбережения — 725 тысяч рублей. Затем виртуальный возлюбленный убедил взять кредит, девушка так и сделала и «инвестировала» еще 923 тысячи рублей. После этого выяснила, что ее обманули.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, мошенникам станет намного труднее продать квартиры обманутых граждан.