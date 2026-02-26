Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске таможенники нашли 3 кг наркотика в посылке из Таиланда

Злоумышленники расфасовали наркотик в капсулы из-под кофе и различных БАДов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники таможни обнаружили три килограмма наркотика в международной посылке, которая пришла в Новосибирск из Таиланда. Посылка поступила в одно из почтовых отделений города. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Внутри находился спрессованный наркотик, который злоумышленники расфасовали в капсулы из-под кофе и различных БАДов. Товар изъяли и направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что в капсулах находится наркотическое вещество.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей.