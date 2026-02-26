В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело из-за ядовитых цианидов в реке

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что пульпопровод гидротехнического сооружения АО «Многовершинное» эксплуатировался с нарушениями правил безопасности. Хвостохранилище не имело декларации безопасности, и в результате порыва ядовитая смесь с цианидами попала в реку Левый Ул, нанеся ущерб водным биологическим ресурсам.