В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело из-за ядовитых цианидов в реке

Порыв пульпопровода нанес ущерб рыбным запасам на сотни тысяч рублей.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае по постановлению природоохранного прокурора возбуждено уголовное дело о причинении вреда рыбным запасам на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что пульпопровод гидротехнического сооружения АО «Многовершинное» эксплуатировался с нарушениями правил безопасности. Хвостохранилище не имело декларации безопасности, и в результате порыва ядовитая смесь с цианидами попала в реку Левый Ул, нанеся ущерб водным биологическим ресурсам.

Следственные органы возбудили дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, причинившее существенный вред рыбным запасам). Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.