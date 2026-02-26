Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к Воронежу

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу ночью 26 февраля. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлёте к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении главы региона.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также не последовало. В администрации сообщили, что сейчас в самом Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА. При этом беспилотная опасность сохраняется на территории региона.

Этой же ночью о взрывах и работе ПВО сообщали жители Тулы. Там очевидцы слышали около семи взрывов и видели вспышки в небе. Беспилотную опасность в Тульской области объявляли после часа ночи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше