Мать и двое детей погибли во время пожара в Бурятии

Женщина и двое детей семи и десяти лет погибли при пожаре в частном доме в Бурятии. Трагедия произошла ночью 28 февраля в селе Нижняя Иволга. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Источник: Life.ru

Пламя охватило кровлю дома, пристройку и веранду. С огнём на площади 56 квадратных метров боролись пять пожарных и три единицы техники.

«В ходе тушения пожара были найдены тела 29-летней женщины и двух детей — 7 и 10 лет, без признаков жизни», — указано в сообщении.

Следователи начали проверку по факту гибели людей. На месте работают дознаватель МЧС России и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причину пожара устанавливают.

Ранее в Саратовской области задержали мужчину по делу о гибели трёх человек при пожаре. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с хозяевами дома в посёлке Знаменский. После конфликта подозреваемый поджёг здание и скрылся с места происшествия.

