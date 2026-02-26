В Бразилии из-за мощного наводнения по улицам города проплыли гробы

Ранее также сообщалось, что Франция столкнулась с продолжительными дождями. Они не прекращались больше месяца. Февраль 2026 года официально признан в стране самым «мокрым» месяцем с начала наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован осенью 2023 года, когда дожди шли 32 дня. Из-за разгула стихии в ряде департаментов был объявлен красный (наивысший) уровень погодной опасности.