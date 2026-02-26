В Бразилии из-за мощного наводнения по улицам города проплыли гробы

Гробы проплыли по улицам города Уба в бразильском штате Минас-Жерайс, на который обрушилось мощное наводнение, сообщил местный портал G1.
Согласно информации журналистов, средства для погребения были смыты потоками воды из выставочного зала и склада похоронного бюро. Фасады магазинов и жилых домов были затронуты паводком почти полностью. Очевидцы делятся в соцсетях кадрами происходящего на улицах.
По данным газеты The Washington Post, на юго-востоке Бразилии из-за наводнений погибли по меньшей мере 46 человек. Ещё как минимум 21 житель числится в списках пропавших без вести.
Напомним, наводнения и оползни в Минас-Жерайсе были спровоцированы сильными дождями. Мэр муниципалитета Жуис-ди-Фора Маргарида Саломао рассказала, что февраль 2026 года стал самым дождливым за всю историю наблюдений в этом районе. По информации СМИ, из-за стихийного бедствия сотни людей в штате остались без домов.
Ранее также сообщалось, что Франция столкнулась с продолжительными дождями. Они не прекращались больше месяца. Февраль 2026 года официально признан в стране самым «мокрым» месяцем с начала наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован осенью 2023 года, когда дожди шли 32 дня. Из-за разгула стихии в ряде департаментов был объявлен красный (наивысший) уровень погодной опасности.