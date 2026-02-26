Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске будут судить водителя, который сбил подростка

В Кировский районный суд города Хабаровска поступило уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошёл 20 декабря 2025 года и привёл к гибели несовершеннолетнего. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".

Согласно материалам обвинительного заключения, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и двигался в направлении пересечения улиц Сибирской и Тихоокеанской. На перекрёстке он совершил наезд на пешехода — несовершеннолетнего, — что повлекло смерть потерпевшего.

После совершения ДТП водитель не остановился для оказания помощи и не вызвал экстренные службы, а покинул место происшествия.

Кировский районный суд г. Хабаровска приступил к изучению материалов дела. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.