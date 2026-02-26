В Хабаровске будут судить водителя, который сбил подростка

Инцидент произошёл 20 декабря 2025 года и привёл к гибели несовершеннолетнего. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".
Согласно материалам обвинительного заключения, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и двигался в направлении пересечения улиц Сибирской и Тихоокеанской. На перекрёстке он совершил наезд на пешехода — несовершеннолетнего, — что повлекло смерть потерпевшего.
После совершения ДТП водитель не остановился для оказания помощи и не вызвал экстренные службы, а покинул место происшествия.
Кировский районный суд г. Хабаровска приступил к изучению материалов дела. Дата первого судебного заседания будет назначена в ближайшее время.