В Хабаровске будут судить водителя, который сбил подростка

Согласно материалам обвинительного заключения, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял транспортным средством и двигался в направлении пересечения улиц Сибирской и Тихоокеанской. На перекрёстке он совершил наезд на пешехода — несовершеннолетнего, — что повлекло смерть потерпевшего.