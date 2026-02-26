Три человека погибли в результате пожара в Бурятии

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге один человек погиб и еще один пострадал. Огонь охватил четыре квартиры. В результате инцидента две квартиры выгорели на площади 80 кв. м, в соседнем подъезде в двух квартирах площадь возгорания составила 14 кв. м.