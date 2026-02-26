Ричмонд
МВД Кубы: задержанные с катера признались в террористических намерениях

Задержанные с катера признались в террористических намерениях, все они являются кубинцами, которые проживали в США, заявили в МВД Кубы.

Источник: Аргументы и факты

Задержанные с катера с номером США признались в намерениях проникнуть на кубинскую территорию с террористическими намерениями, сообщает Министерство внутренних дел Кубы.

В МВД уточнили, что на катере было десять вооружённых людей.

«Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось десять вооружённых человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть в террористических целях», — говорится в сообщении, которое опубликовано на странице ведомства в Facebook*.

В министерстве отметили, что все задержанные являются гражданами Кубы, которые проживают в США. Один из погибших — также кубинец.

Накануне в МВД Кубы рассказали, что катер США вторгся в кубинские воды, кубинские пограничники открыли ответный огонь. Четверо нападавших были убиты, ещё шестеро получили ранения. Кроме того, министерство проинформировало о готовности защищать территориальные воды республики.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американская администрация не причастна.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не рассматривает инцидент с катером в водах Кубы «как нечто серьёзное».

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

