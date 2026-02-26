Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве объявили воздушную тревогу

Сирены также сработали в шести областях Украины.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены также зазвучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше