Телебашня Tokyo Skytree возобновила прием посетителей после инцидента с лифтом

ТОКИО, 26 февраля. /ТАСС/. Самая высокая в мире телебашня — Skytree в Токио 26 февраля возобновила прием посетителей на свою смотровую площадку спустя трое суток после инцидента с лифтом, в котором на 5 часов оказались заблокированы 20 человек. Об этом объявила компания — оператор телебашни.
Вечером 22 февраля два из четырех лифтов башни внезапно остановились — в одном из них в этот момент находилось 20 человек, которые пробыли взаперти порядка 5 часов. При этом еще порядка 1,2 тыс. человек оказались заблокированы на смотровой площадке на высоте около 350 метров, не имея возможности спуститься, поскольку в целях предосторожности оператор башни принял решение приостановить работу оставшихся лифтов.
По данным администрации телебашни, инцидент произошел из-за неисправности в системе управления лифтами. Из-за происшествия в Skytree временно закрыли смотровую площадку и другую развлекательную инфраструктуру. В четверг доступ к башне для рядовых посетителей был возобновлен, однако один из лифтов все еще проходит процесс технического обслуживания.
Tokyo Skytree высотой 634 м занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире телекоммуникационная башня. Ее антенны передают цифровые телевизионные сигналы, обслуживают мобильные системы связи и навигационные устройства. Высота выбрана неслучайно: цифры «6», «3» и «4» по-японски созвучны слову «Мусаси» — так в древности назывался район сегодняшнего Токио и прилегавшие к нему с севера территории. В списке самых высоких телебашен Tokyo Skytree оттеснило на второе место 610-метровую Canton Tower в китайском городе Гуаньчжоу. Рекорд высоты среди всех строений по-прежнему принадлежит 828-метровому небоскребу Бурдж-Халифа, который был открыт в январе 2010 года в Дубае.