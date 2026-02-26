Телебашня Tokyo Skytree возобновила прием посетителей после инцидента с лифтом

Tokyo Skytree высотой 634 м занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире телекоммуникационная башня. Ее антенны передают цифровые телевизионные сигналы, обслуживают мобильные системы связи и навигационные устройства. Высота выбрана неслучайно: цифры «6», «3» и «4» по-японски созвучны слову «Мусаси» — так в древности назывался район сегодняшнего Токио и прилегавшие к нему с севера территории. В списке самых высоких телебашен Tokyo Skytree оттеснило на второе место 610-метровую Canton Tower в китайском городе Гуаньчжоу. Рекорд высоты среди всех строений по-прежнему принадлежит 828-метровому небоскребу Бурдж-Халифа, который был открыт в январе 2010 года в Дубае.