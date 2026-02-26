Ричмонд
В Хабаровске супруги стали жертвами дистанционной инвестиционной схемы

На 140 тысяч рублей обманули мошенники семейную пару.

Источник: Freepik

В Хабаровске семья обратилась в полицию после того, как стала жертвой дистанционного мошенничества, сообщает hab.aif.ru. Пострадали супруги — мужчина 62 лет и жена 59 лет.

В феврале мужчина заинтересовался инвестициями, увидев рекламу с обещанием «золотых гор». Для участия требовалось только переводить деньги. К моменту, когда семья поняла опасность, мужчина уже перевел 80 тысяч рублей, взятых в кредит. При попытке вывести средства ему сообщили, что для операции нужно доверенное лицо.

Он и привлёк супругу, как доверенное лицо. Её проинструктировали купить новый телефон, подключить мобильные банковские приложения и оформить кредитную карту. В результате по инструкции мошенников с её счетов и карты ушло ещё 60 тысяч рублей: 15 тысяч личных сбережений и 45 тысяч взятых в кредит. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), санкция которой предусматривает лишение свободы до шести лет, сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по Хабаровску.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости осторожности при дистанционных инвестициях, проверке информации и недоверии к схемам, обещающим легкий доход без усилий.