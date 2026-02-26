В Хабаровске супруги стали жертвами дистанционной инвестиционной схемы

Он и привлёк супругу, как доверенное лицо. Её проинструктировали купить новый телефон, подключить мобильные банковские приложения и оформить кредитную карту. В результате по инструкции мошенников с её счетов и карты ушло ещё 60 тысяч рублей: 15 тысяч личных сбережений и 45 тысяч взятых в кредит. Общая сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.