Подросток выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматической винтовки в Приморье

В селе Новокачалинск 17 февраля во время игры один из мальчиков выстрелил из пневматической винтовки. Пострадал 12-летний ребенок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительным данным, двое подростков взяли пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу одного из них. Оружие находилось дома. Во время игры один из несовершеннолетних произвел выстрел, и пуля попала в лицо 12-летнему мальчику.
«Школьник получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре Приморского края.
Надзорное ведомство организовало проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям родителей, допустивших доступ ребенка к пневматической винтовке.
Кроме того, проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — на предмет исполнения обязанностей по предупреждению подобных ситуаций.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.