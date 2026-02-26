Четыре человека стали жертвами ночного пожара в частном доме в Хабаровском крае

Возгорание началось в ночь на 26 февраля на улице Грушевой. Пламя быстро распространилось, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В результате погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. Их тела обнаружили на месте происшествия.
Для тушения привлекли 13 специалистов и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали, однако спасти находившихся в доме людей не удалось. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в Бурятии: там в огне погибли женщина и двое детей. Пожар вспыхнул глубокой ночью и быстро охватил кровлю дома, пристройку и веранду. После ликвидации возгорания внутри были обнаружены тела 29-летней женщины и её детей семи и десяти лет.
