Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека стали жертвами ночного пожара в частном доме в Хабаровском крае

Ночной пожар в Хабаровском крае унёс жизни четырёх человек. Трагедия произошла в частном доме в селе Ракитное, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Возгорание началось в ночь на 26 февраля на улице Грушевой. Пламя быстро распространилось, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В результате погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. Их тела обнаружили на месте происшествия.

Для тушения привлекли 13 специалистов и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали, однако спасти находившихся в доме людей не удалось. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что похожая трагедия произошла в Бурятии: там в огне погибли женщина и двое детей. Пожар вспыхнул глубокой ночью и быстро охватил кровлю дома, пристройку и веранду. После ликвидации возгорания внутри были обнаружены тела 29-летней женщины и её детей семи и десяти лет.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.