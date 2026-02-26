Четыре человека стали жертвами ночного пожара в частном доме в Хабаровском крае

Возгорание началось в ночь на 26 февраля на улице Грушевой. Пламя быстро распространилось, площадь пожара достигла 300 квадратных метров. В результате погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины в возрасте от 29 до 54 лет. Их тела обнаружили на месте происшествия.