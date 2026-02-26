В Хабаровском крае найдены останки охотника рядом со следами зверей

25 февраля во время авиаразведки на вертолете МИ-8 спасатели обследовали лесной массив и зимовье в указанной зоне. После обнаружения останков поисковая группа зафиксировала следы животных и вернулась в пункт постоянной дислокации. Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели мужчины и возможное участие дикой природы в трагедии.