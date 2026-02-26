Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае найдены останки охотника рядом со следами зверей

Поиски пропавшего мужчины велись несколько дней с участием спасателей и полиции.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае спасатели МЧС России совместно с сотрудниками полиции и охотоведами обнаружили останки пропавшего охотника, рядом с которыми виднелись следы диких животных, сообщает МЧС Хабаровского края.

По предварительной информации, 58-летний мужчина пропал 20 февраля на лесном участке примерно в 10 километрах от поселка Нельма Советско-Гаванского района. Сообщение о его исчезновении поступило в местный отдел полиции, после чего были организованы поисковые мероприятия.

25 февраля во время авиаразведки на вертолете МИ-8 спасатели обследовали лесной массив и зимовье в указанной зоне. После обнаружения останков поисковая группа зафиксировала следы животных и вернулась в пункт постоянной дислокации. Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели мужчины и возможное участие дикой природы в трагедии.

Поисковые работы проводились совместно с полицейскими и охотоведами, чтобы максимально тщательно обследовать территорию и собрать все необходимые материалы для экспертиз.