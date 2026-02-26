В Хабаровском крае найдены останки охотника рядом со следами зверей

В Хабаровском крае спасатели МЧС России совместно с сотрудниками полиции и охотоведами обнаружили останки пропавшего охотника, рядом с которыми виднелись следы диких животных, сообщает МЧС Хабаровского края.
По предварительной информации, 58-летний мужчина пропал 20 февраля на лесном участке примерно в 10 километрах от поселка Нельма Советско-Гаванского района. Сообщение о его исчезновении поступило в местный отдел полиции, после чего были организованы поисковые мероприятия.
25 февраля во время авиаразведки на вертолете МИ-8 спасатели обследовали лесной массив и зимовье в указанной зоне. После обнаружения останков поисковая группа зафиксировала следы животных и вернулась в пункт постоянной дислокации. Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины гибели мужчины и возможное участие дикой природы в трагедии.
Поисковые работы проводились совместно с полицейскими и охотоведами, чтобы максимально тщательно обследовать территорию и собрать все необходимые материалы для экспертиз.