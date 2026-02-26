Детский омбудсмен Закиева высказалась о трех случаях изнасилования в Казахстане

По информации Динары Закиевой в stories на странице в Instagram, за последнее время зарегистрировано три факта преступления против половой неприкосновенности девочек — в Алматы, ЗКО и Костанайской области.
Ситуация в Алматы. На днях в Сети появилась информация об изнасиловании 13-летней девочки в Алматы. Отмечалось, что преступление совершил якобы ВИЧ-инфицированный друг отца ещё в сентябре 2025 года. В полиции по данному делу провели расследование. Отмечалось, что мать узнала о случившемся только через 6 месяцев. А за это время девочку якобы окружили родственники, адвокаты и сам отец — оказывали давление, что привело к изменению показаний в суде.
«В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения дела в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Лязат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи», — рассказала детский омбудсмен.
Ситуация в ЗКО. Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области крупного чиновника подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Отец девочки рассказал, что 2 января мужчина якобы обманом завлек к себе домой его несовершеннолетнюю дочь и якобы надругался. Позже в полиции сообщили, что в ходе расследования факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен. Однако отец студентки заявил, что настаивает на наказании виновного.
«Региональный уполномоченный на связи с папой, они отказались от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным. Идёт следствие», — отметила Закиева.
Кроме того, по данным детского омбудсмена, ещё один факт имеется в Костанайской области. По нему было направлено обращение в прокуратуру по возобновлению дела.