Детский омбудсмен Закиева высказалась о трех случаях изнасилования в Казахстане

Ситуация в Алматы. На днях в Сети появилась информация об изнасиловании 13-летней девочки в Алматы. Отмечалось, что преступление совершил якобы ВИЧ-инфицированный друг отца ещё в сентябре 2025 года. В полиции по данному делу провели расследование. Отмечалось, что мать узнала о случившемся только через 6 месяцев. А за это время девочку якобы окружили родственники, адвокаты и сам отец — оказывали давление, что привело к изменению показаний в суде.