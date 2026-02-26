Ради выкупа подросток придумал «нападение» на школу в СКО

Полицейские оперативно установили личность автора и задержали его, передает телеканал «Almaty.tv».
«Пошутил, не подумав о последствиях», — признался подросток.
Теперь за шутку ему предстоит ответить по закону.
«Ведется сбор материалов для направления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в специальную организацию образования для несовершеннолетних с девиантным поведением. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировал инцидент сотрудник пресс-службы регионального ДП Юрий Клыков.
