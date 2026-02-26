Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ради выкупа подросток придумал «нападение» на школу в СКО

Подросток из Северо-Казахстанской области разослал сообщения воспитанникам областной специализированной школы-интерната о готовящемся нападении и затем потребовал деньги за «отмену» нападения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Полицейские оперативно установили личность автора и задержали его, передает телеканал «Almaty.tv».

«Пошутил, не подумав о последствиях», — признался подросток.

Теперь за шутку ему предстоит ответить по закону.

«Ведется сбор материалов для направления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в специальную организацию образования для несовершеннолетних с девиантным поведением. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировал инцидент сотрудник пресс-службы регионального ДП Юрий Клыков.

Ранее стало известно, что в Северо-Казахстанской области участились случаи преднамеренного отравления уксусом.