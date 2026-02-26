Проверки за деньги: в Джизакской области чиновник сферы образования задержан за взятку

Ответ, похоже, лежит на поверхности. Когда проверки превращаются в формальность, а безопасность детей — в предмет торга, система начинает давать сбой. И снова в центре истории — коррупция.
Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли незаконную деятельность одного из ответственных лиц системы образования Джизакской области. Речь идёт о начальнике отдела дошкольного и школьного образования, который, по данным следствия, злоупотреблял своими полномочиями.
По версии правоохранителей, чиновник потребовал от руководителя одного из государственных дошкольных образовательных учреждений 4,8 миллиона сумов за то, чтобы не проводить проверку. Фактически речь шла о продаже «спокойствия» за деньги.
Однако при получении требуемой суммы должностное лицо было задержано с поличным, с вещественными доказательствами.
В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса — получение взятки путём вымогательства. В настоящее время проводятся следственные действия.
Кроме того, в ходе расследования были выявлены и другие возможные нарушения, предусмотренные статьями 167 (хищение путём присвоения или растраты), 209 (должностной подлог) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.
История выглядит особенно цинично на фоне постоянных заявлений о повышении качества образования и усилении контроля за безопасностью детей. Когда те, кто обязаны проверять соблюдение норм, сами торгуют результатами проверок, последствия могут быть куда серьёзнее, чем очередной коррупционный скандал.
Интересно, сколько ещё нарушений остаётся «незамеченными» из-за подобных схем?