Проверки за деньги: в Джизакской области чиновник сферы образования задержан за взятку

Vaib.uz (новости Узбекистана. 26 февраля). Мы регулярно читаем тревожные новости о том, что происходит в детских садах страны — отравления, избиения, халатность, а иногда и трагедии с гибелью воспитанников. Каждый раз звучат вопросы: где были контролирующие органы? Почему никто не заметил нарушений?