В Киеве, Харькове, Полтаве и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы произошли в Киеве, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Харькове. По данным телеканала, речь идёт о двух взрывах.
Помимо этого, ранним утром взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
В ночь на четверг взрывы прогремели в Полтаве и Запорожье.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.