Режим повышенной готовности из-за снегопада ввели в Белогорске Амурской области

«В Белогорске Комиссией по чрезвычайным ситуациям с 26 февраля введён режим “Повышенная готовность”, — указано в сообщении.
Школьников в Белогорске перевели на дистанционное обучение 26 и 27 февраля.
Спасатели сообщили — за сутки в городе выпало 15 мм осадков. Это в два раза превышает месячную норму в 7 мм. За последние 12 часов выпало 9,4 мм снега — больше половины суточного объёма.
Глубокий снег, метель и шквалистый ветер нарушили автобусное сообщение. В местном управлении ЖКХ рассказали о нехватке техники и людей. Вместо семи единиц техники на уборку вышли только пять.
«Грейдер сломался через 1,5 часа работы. Люди уже не выдерживают. Один тракторист оставил грейдер на базе, сказал, что не робот и ушёл», — пояснили там.
Ранее в городе Фурманове Ивановской области под тяжестью снега обрушилась крыша больницы. К счастью, этот инцидент обошёлся без погибших и пострадавших.
