Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности из-за снегопада ввели в Белогорске Амурской области

В городе Белогорске Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«В Белогорске Комиссией по чрезвычайным ситуациям с 26 февраля введён режим “Повышенная готовность”, — указано в сообщении.

Школьников в Белогорске перевели на дистанционное обучение 26 и 27 февраля.

Спасатели сообщили — за сутки в городе выпало 15 мм осадков. Это в два раза превышает месячную норму в 7 мм. За последние 12 часов выпало 9,4 мм снега — больше половины суточного объёма.

Глубокий снег, метель и шквалистый ветер нарушили автобусное сообщение. В местном управлении ЖКХ рассказали о нехватке техники и людей. Вместо семи единиц техники на уборку вышли только пять.

«Грейдер сломался через 1,5 часа работы. Люди уже не выдерживают. Один тракторист оставил грейдер на базе, сказал, что не робот и ушёл», — пояснили там.

Ранее в городе Фурманове Ивановской области под тяжестью снега обрушилась крыша больницы. К счастью, этот инцидент обошёлся без погибших и пострадавших.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.