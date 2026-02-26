Четверых россиян задержали из-за ограбления на ₽400 млн в Казахстане

Суд в Иваново заключил под стражу троих граждан России и отправил под домашний арест еще одного по делу об ограблении банка в Казахстане. Об этом говорится в судебных материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о преступлении, совершенном в Павлодаре в ночь на 11 ноября 2024 года. По данным казахстанских СМИ и правоохранительных органов, неизвестные проникли в отделение Halyk Bank через пролом в стене. Были похищены драгоценности и денежные средства. В Казахстане возбуждено уголовное дело.
Как следует из материалов, расследование начато 11 ноября 2024 года Центральным отделом полиции Павлодара. Ущерб от кражи ювелирных изделий и средств из депозитария АО «Народный банк Казахстана» оценивается почти в 400 млн рублей в разных валютах. Российским гражданам предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
Один из арестованных — сторож центра детского творчества городского округа Вичуга Ивановской области — помещен в СИЗО. Его адвокат Анастасия Терехова заявила РИА Новости, что ни ее подзащитный, ни другие фигуранты к преступлению отношения не имеют.
По словам защитника, обвинение строится на том, что мужчины находились в Павлодаре в день преступления. Иных доказательств, как утверждает адвокат, не представлено. Она также отметила, что между двумя парами обвиняемых, по ее словам, не установлена связь.
Терехова сообщила, что ее доверитель и знакомый приезжали в Павлодар для осмотра автомобилей с целью их последующей перепродажи в России.
В материалах дела указано, что ущерб причинен 23 гражданам Казахстана. При этом, по данным защиты, ни банк, ни владельцы ячеек пока не предъявляли фигурантам исков о возмещении ущерба.
Читайте также: Новым арестом в королевской семье грозит скандал вокруг Эпштейна.