Очевидцы сняли гигантский огненный столб после извержения вулкана в Колумбии

Огненный столб после извержения вулкана в Колумбии. Видео © Х / 360 Radio.
Местные жители сообщают, что за несколько километров от эпицентра обнаружили глубокие разломы в земле и потрескавшийся асфальт. Власти начали экстренную эвакуацию населения. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Ранее на Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.
