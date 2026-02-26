Ричмонд
Очевидцы сняли гигантский огненный столб после извержения вулкана в Колумбии

В Колумбии произошло мощнейшее извержение грязевого вулкана в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. Огромный столб огня поднялся в воздух в непосредственной близости от деревни Сьете-Вуэльтас, пишет El Tiempo.

Огненный столб после извержения вулкана в Колумбии. Видео © Х / 360 Radio.

Местные жители сообщают, что за несколько километров от эпицентра обнаружили глубокие разломы в земле и потрескавшийся асфальт. Власти начали экстренную эвакуацию населения. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее на Филиппинах зафиксировали извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии страны, столб пепла поднялся на две тысячи метров над кратером. Само извержение продолжалось около двух минут.

