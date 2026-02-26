В Иркутске задержали подозреваемых в нападении на жителя Красноярска. Об этом рассказали в краевом МВД. В феврале у ТЦ на улице Белинского двое неизвестных распылили газовый баллончик в сторону 43-летнего горожанина и забрали у него рюкзак, в котором находился телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Личности подозреваемых вскоре были установлены — ими оказались жители Иркутска 26-ти и 23-х лет, которые приехали в Красноярск отдохнуть, а затем вернулись домой. Их задержали.