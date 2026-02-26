Мошенники стали блокировать телефоны челябинцев через VPN

Мошенники стали блокировать телефоны пользователей, а затем вымогать с них деньги, предупредили в полиции Челябинской области.
В связи с ограничениями, введенными для мессенджеров, многие пользователи стали активно устанавливать VPN-сервисы, чтобы получить доступ к заблокированным приложениям. В связи с этим мошенники стали предлагать бесплатные VPN-приложения.
При установки такой вредоносной программы она запрашивает обширные разрешения, включая возможность менять системные настройки и вводить пароли. Пользователь, не вникая в детали, соглашается со всеми условиями, и тем самым открывает доступ к своему телефону. Спустя некоторое время владелец обнаруживает, что его устройство заблокировано.
Именно в этот момент активизируются мошенники. Они предлагают «помощь» в разблокировке, но за очень внушительную сумму, которая в некоторых случаях может достигать 100 тысяч рублей.
Чтобы избежать подобных ситуаций, следует скачивать приложения исключительно из проверенных официальных магазинов, внимательно изучать, какие разрешения запрашивает программа, и ни в коем случае не передавать пароль от устройства сторонним сервисам.