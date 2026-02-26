Школьник получил пулю в лицо при игре с пневматической винтовкой в Приморье

Ранее Life.ru писал, что в Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив из охотничьего ружья во время поездки на снегоходе. Несчастный случай произошёл в лесополосе недалеко от Новобурасского района. От своего же выстрела мужчина получил пулю в затылок.