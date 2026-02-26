Школьник получил пулю в лицо при игре с пневматической винтовкой в Приморье

Ребёнка срочно доставили во Владивосток, где врачи провели сложнейшую операцию: пуля чудом не задела лицевой нерв. Прокуратура Ханкайского округа начала проверку инцидента и намерена установить, как именно дети получили доступ к оружию.
Ведомство также оценит действия родителей и работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее Life.ru писал, что в Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив из охотничьего ружья во время поездки на снегоходе. Несчастный случай произошёл в лесополосе недалеко от Новобурасского района. От своего же выстрела мужчина получил пулю в затылок.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.