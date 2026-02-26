Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьник получил пулю в лицо при игре с пневматической винтовкой в Приморье

В Приморье 12-летний школьник получил пулю в лицо во время игры. Двое друзей нашли пневматическую винтовку у родителей и решили пострелять — один из выстрелов попал прямо в правую щёку товарища.

Источник: Life.ru

Ребёнка срочно доставили во Владивосток, где врачи провели сложнейшую операцию: пуля чудом не задела лицевой нерв. Прокуратура Ханкайского округа начала проверку инцидента и намерена установить, как именно дети получили доступ к оружию.

Ведомство также оценит действия родителей и работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее Life.ru писал, что в Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив из охотничьего ружья во время поездки на снегоходе. Несчастный случай произошёл в лесополосе недалеко от Новобурасского района. От своего же выстрела мужчина получил пулю в затылок.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.