Карманник украл у сибирячки миллионы рублей, приготовленные ею для мошенников

Жительница Иркутска стала поочередно жертвой мошенников и карманного вора. В общей сложности 37-летняя женщина потеряла девять миллионов рублей, сообщили в региональном главке МВД.
Сначала россиянку обманули аферисты, действовавшие по схеме с использование так называемого безопасного счета. Желая сохранить свои деньги, гражданка поддалась на уговоры преступников и передала курьеру шесть миллионов рублей.
Чуть позже мошенники убедили жертву взять оставшиеся у нее три миллиона и отправить их с помощью банкомата на указанный счет. Повинуясь искусным манипуляторам, женщина направилась к банкомату. Пока она ехала в переполненном автобусе, деньги исчезли. После этого пострадавшая обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали горожанина, подозреваемого в краже, — это неоднократно судимый житель столицы Приангарья. При обыске квартиры известного карманника сыщики обнаружили часть украденных денег (более миллиона рублей). Остальное вор успел потратить.
Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве.