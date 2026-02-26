Ричмонд
Карманник украл у сибирячки миллионы рублей, приготовленные ею для мошенников

Жительница Иркутска стала поочередно жертвой мошенников и карманного вора. В общей сложности 37-летняя женщина потеряла девять миллионов рублей, сообщили в региональном главке МВД.

Источник: Российская газета

Сначала россиянку обманули аферисты, действовавшие по схеме с использование так называемого безопасного счета. Желая сохранить свои деньги, гражданка поддалась на уговоры преступников и передала курьеру шесть миллионов рублей.

Чуть позже мошенники убедили жертву взять оставшиеся у нее три миллиона и отправить их с помощью банкомата на указанный счет. Повинуясь искусным манипуляторам, женщина направилась к банкомату. Пока она ехала в переполненном автобусе, деньги исчезли. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали горожанина, подозреваемого в краже, — это неоднократно судимый житель столицы Приангарья. При обыске квартиры известного карманника сыщики обнаружили часть украденных денег (более миллиона рублей). Остальное вор успел потратить.

Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве.