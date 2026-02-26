Оделась наспех поверх пижамы: в Смоленске ищут пропавшую 9-летнюю Сашу

Как сообщил aif.ru источник в правоохранительных органах, камера зафиксировала иной, не менее интригующий момент: «На видео не зафиксировано, чтобы девочка садилась в машину, как писали в соцсетях. Однако камера видеонаблюдения, установленная на доме, зафиксировала мужчину, который подъезжал на автомобиле. Он зашел в здание, а затем вышел обратно с пакетом и уехал. То есть девочку камера не сняла, а мужчину — да. Эта версия сейчас тоже отрабатывается».