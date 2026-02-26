Оделась наспех поверх пижамы: в Смоленске ищут пропавшую 9-летнюю Сашу

В Смоленске продолжаются масштабные поиски 9-летней Александры Фоменковой. Девочка бесследно исчезла утром 24 февраля, выйдя из квартиры на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять собаку. Спустя несколько часов питомец вернулся во двор один, а ребенок словно растворился в воздухе. Силовики, добровольцы и просто неравнодушные горожане прочесывают улицы, а следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая криминальную.
Мужчина с пакетом и камера наблюдения: новая зацепка в деле.
Главной интригой расследования стали кадры с камер видеонаблюдения, установленных на соседнем доме. В социальных сетях активно тиражировалась информация о том, что девочку видели садящейся в машину, однако официальные источники эту информацию опровергают.
Как сообщил aif.ru источник в правоохранительных органах, камера зафиксировала иной, не менее интригующий момент: «На видео не зафиксировано, чтобы девочка садилась в машину, как писали в соцсетях. Однако камера видеонаблюдения, установленная на доме, зафиксировала мужчину, который подъезжал на автомобиле. Он зашел в здание, а затем вышел обратно с пакетом и уехал. То есть девочку камера не сняла, а мужчину — да. Эта версия сейчас тоже отрабатывается».
Личность неизвестного сейчас устанавливается. Следователи проверяют его возможную причастность к исчезновению школьницы, хотя прямых доказательств встречи мужчины и ребенка пока нет. Автомобилистов, которые парковались неподалеку от домов № 58 и № 60 по улице Маршала Еременко утром 24 февраля, настоятельно просят проверить записи видеорегистраторов — любой кадр может стать решающим.
СК возбудил дело об убийстве: что известно о семье и событиях утра.
Пропавшая Александра — средний ребенок в семье. У нее есть младшая сестра и пятимесячный брат. Вопреки домыслам, которые часто появляются в таких историях, семья характеризуется положительно.
Старший помощник руководителя СУ СК по Смоленской области Анастасия Крючкова в беседе с aif.ru подчеркнула: «Ребенок воспитывается в полной семье: мама, отчим. На учёте семья не состоит. В списках неблагополучных не числится. Отец живёт отдельно, его проверяли — он приезжал и занимался поисками. Версия отработана».
По словам родителей, утро 24 февраля не предвещало беды. Девочка собиралась в школу и вышла во двор с собакой. Однако важная деталь, на которую обратили внимание следователи: Саша собиралась буквально на ходу.
«По имеющимся данным, девочка оделась наспех: накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи», — отметила Крючкова.
Именно отсутствие телефона сильно осложняет поиски — отследить геолокацию ребенка невозможно. Родители спохватились не сразу, решив, что дочь просто задержалась на прогулке. Тревогу забили, когда во двор вернулась собака, а Саши с ней не было.
Овраги, люки и водоемы: где ищут ребенка и как помочь.
По факту исчезновения ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Эта статья выбирается следователями в самых сложных случаях, когда без вести пропадают дети, чтобы дать возможность оперативникам проводить весь спектр технических и розыскных мероприятий.
Одна из версий — несчастный случай. В 200 метрах от дома были найдены свежие следы, которые могут принадлежать девочке. Они ведут к оврагу. Также проверяются версии с падением в открытый люк или водоем. Водолазы уже обследуют ближайшие озера, включая Солдатское.
Вторая версия — криминальная. Помимо загадочного мужчины с пакетом, полиция проводит поквартирный обход и проверяет всех лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних.
Силовики обратились ко всем жителям Смоленска с просьбой внимательно посмотреть на ориентировку. Приметы Александры Фоменковой: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные.
Любая информация может спасти жизнь ребенку. Телефон для связи со следователями СК: 8−915−655−98−77 или канал связи «02» (с мобильного — 102).