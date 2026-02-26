Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину и двоих подростков осудили за угон авто под Новосибирском

Они угнали автомобиль Toyota Corolla ночью 6 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Купинский районный суд вынес приговор трем местным жителям, которых обвиняли в угоне автомобиля Toyota Corolla ночью 6 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что взрослый и двое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Крылова в Купино, сговорились угнать машину. Взрослый и один из несовершеннолетних проникли в незапертый салон и начали движение. Второй несовершеннолетний наблюдал за обстановкой, а затем присоединился к ним в качестве пассажира. На угнанной машине они покатались по улицам города и района.

В суде подсудимые признали вину и раскаялись, но от дачи показаний отказались. Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору).

Взрослому фигуранту назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Несовершеннолетним с учетом возраста назначили по 1 году 6 месяцам лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. До вступления приговора в силу осужденным оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде.