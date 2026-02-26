Мужчину и двоих подростков осудили за угон авто под Новосибирском

Суд установил, что взрослый и двое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Крылова в Купино, сговорились угнать машину. Взрослый и один из несовершеннолетних проникли в незапертый салон и начали движение. Второй несовершеннолетний наблюдал за обстановкой, а затем присоединился к ним в качестве пассажира. На угнанной машине они покатались по улицам города и района.