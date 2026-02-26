Мужчину и двоих подростков осудили за угон авто под Новосибирском

Купинский районный суд вынес приговор трем местным жителям, которых обвиняли в угоне автомобиля Toyota Corolla ночью 6 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд установил, что взрослый и двое несовершеннолетних, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Крылова в Купино, сговорились угнать машину. Взрослый и один из несовершеннолетних проникли в незапертый салон и начали движение. Второй несовершеннолетний наблюдал за обстановкой, а затем присоединился к ним в качестве пассажира. На угнанной машине они покатались по улицам города и района.
В суде подсудимые признали вину и раскаялись, но от дачи показаний отказались. Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору).
Взрослому фигуранту назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Несовершеннолетним с учетом возраста назначили по 1 году 6 месяцам лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. До вступления приговора в силу осужденным оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде.