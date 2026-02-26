Жителя Тевризского района будут судить за незаконную рубку пихты

В Тевризском районе арендатор лесного участка под видом других деревьев выпилил 173 пихты. Он пошел под суд по статье «Незаконная рубка зеленых насаждений в особо крупном размере». О передаче ддела сообщила прокуратура Омской области.
По данным следствия, ценные деревья незаконно вырубались на протяжении сентября 2023—февраля 2024 года. У 53-летнего арендатора лесного участка было разрешение на рубку деревьев, выданное региональным ГУ «Лесное хозяйство», однако в нем были прописаны другие породы деревьев, а не пихты.
173 пихты по указке арендатора выпилили рабочие, ничего не знавшие о том, что данная рубка незаконна. Общий ущерб, нанесенный природе, составил около 2 млн рублей.
Вину в преступлении обвиняемый признал частично, а материальный ущерб уже полностью возместил. Уголовное дело будет рассматривать Тевризский районный суд.