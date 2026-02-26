Жителя Тевризского района будут судить за незаконную рубку пихты

По данным следствия, ценные деревья незаконно вырубались на протяжении сентября 2023—февраля 2024 года. У 53-летнего арендатора лесного участка было разрешение на рубку деревьев, выданное региональным ГУ «Лесное хозяйство», однако в нем были прописаны другие породы деревьев, а не пихты.