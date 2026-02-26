Под Новосибирском осудили водителя, сбившего насмерть 8-летнего мальчика

Бердский городской суд вынес приговор 73-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть 8-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что 1 апреля 2025 года пенсионер, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по улице Рогачёва в Бердске и в районе дома № 20А совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте от полученных травм.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил права управлять транспортными средствами на 3 года.
В зале суда меру пресечения изменили: ранее находившийся под домашним арестом осуждённый водворён под стражу для дальнейшего этапирования в колонию.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего и взыскал с виновного 6 миллионов рублей в счёт компенсации морального вреда.
