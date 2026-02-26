Под Новосибирском осудили водителя, сбившего насмерть 8-летнего мальчика

Установлено, что 1 апреля 2025 года пенсионер, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по улице Рогачёва в Бердске и в районе дома № 20А совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик скончался на месте от полученных травм.