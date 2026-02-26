Несовершеннолетний омич едва не лишил семью всех сбережений

Позже было установлено, что подростку позвонили неизвестные, представившись сотрудниками школы. Под предлогом перехода на электронный журнал выманили код из СМС. Затем подростка убедили во взломе его личного кабинета и краже паспортных данных родителей. Чтобы «доказать невиновность», подростка заставили найти дома все сбережения и отнести их в банк. Школьник отыскал 416 000 рублей и, следуя указаниям, отправился в отделение банка. Там его остановили. Деньги перевести он не успел. Родителям придётся оплатить разбитую витрину в банке.