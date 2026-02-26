ФК «Уфа» назвал неверной трактовку инцидента с Ильей Агаповым

Футбольный клуб «Уфа» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с участием игрока команды Ильи Агапова. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы в Уфе.
В клубе подчеркнули, что трактовка событий в прессе не соответствует действительности и наносит ущерб репутации как спортсмена, так и всего клуба. В настоящее время «Уфа» проводит внутреннее расследование произошедшего, а Агапов продолжает готовиться к возобновлению сезона в обычном режиме вместе с командой.
Ранее журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале изложил версию событий, которую сам Илья Агапов рассказал после случившегося. По словам футболиста, утром он отправился на медосмотр, сначала вызвал такси, но машина не приехала. Тогда он решил пройти два квартала пешком, однако на улице сильно замерз и по пути зашел в здание общежития, чтобы согреться. Консьержка приняла его за бездомного или наркомана, диалог не сложился, и женщина нажала тревожную кнопку. Агапов провел в отделении полиции сутки, после чего его отпустили, и только тогда история стала известна общественности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.