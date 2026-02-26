ФК «Уфа» назвал неверной трактовку инцидента с Ильей Агаповым

Ранее журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале изложил версию событий, которую сам Илья Агапов рассказал после случившегося. По словам футболиста, утром он отправился на медосмотр, сначала вызвал такси, но машина не приехала. Тогда он решил пройти два квартала пешком, однако на улице сильно замерз и по пути зашел в здание общежития, чтобы согреться. Консьержка приняла его за бездомного или наркомана, диалог не сложился, и женщина нажала тревожную кнопку. Агапов провел в отделении полиции сутки, после чего его отпустили, и только тогда история стала известна общественности.