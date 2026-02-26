Четыре украинских беспилотника сбили за ночь над Тульской областью

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе отменили опасность атаки БПЛА.
Также этой ночью российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.
