Четыре украинских беспилотника сбили за ночь над Тульской областью

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе отменили опасность атаки БПЛА.

Также этой ночью российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

