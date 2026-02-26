Три крупных ДТП за одну ночь: что происходит на дорогах Ташкента?

Сегодня в сводке — инспектор. Вчера — пешеходы. Завтра это может быть кто угодно. Вопрос в том, готовы ли ответственные структуры признать, что проблема носит системный характер, и начать выстраивать реальный механизм неотвратимости наказания за каждое нарушение. Пока же складывается ощущение, что дороги столицы всё больше напоминают трассу без правил. И ситуация с каждым днем становится только хуже…