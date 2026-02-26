Три крупных ДТП за одну ночь: что происходит на дорогах Ташкента?

Первое ДТП произошло в 20:50 на улице Ханабад в Сергелийском районе. Здесь столкнулись автобус Isuzu и легковой автомобиль Onix. По данным УБДД, одному пассажиру Onix была оказана первая медицинская помощь. О его состоянии и возможной госпитализации информации пока нет.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что авария случилась недалеко от места, где недавно «Ласетти» буквально разлетелся на части после столкновения с внедорожником. По словам местных жителей, на этом участке отсутствуют камеры фиксации нарушений, поэтому водители «летают» по дороге как на гоночной трассе.
Второе ДТП произошло около 23:30 на пересечении улиц Яхьё Гулом и Махтумкули в Мирзо-Улугбекском районе. Здесь столкнулись BMW и Onix. Правоохранители сообщили, что водителю Onix и двум пассажирам была оказана первая медицинская помощь. Их текущее состояние также не уточняется.
Третий инцидент стал самым обсуждаемым. По словам очевидцев, возле рынка «Госпитальный» автомобиль BMW на высокой скорости сбил инспектора ДПС. Сотрудника срочно госпитализировали. Также распространяется информация, что за рулём мог находиться несовершеннолетний. Этот эпизод в УБДД официально не прокомментировали.
На этом фоне всё чаще звучит вопрос: действительно ли ситуация на дорогах находится под контролем? Агрессивные перестроения, повороты с нескольких рядов, обгоны по встречной полосе, ослепляющий свет и демонстративные «мигалки» — для многих это уже стало нормой.
Когда за нарушения не следует неизбежное наказание, формируется ощущение вседозволенности. И тогда принцип «езжу как хочу» начинает работать куда эффективнее, чем любые призывы к дисциплине.
Сегодня в сводке — инспектор. Вчера — пешеходы. Завтра это может быть кто угодно. Вопрос в том, готовы ли ответственные структуры признать, что проблема носит системный характер, и начать выстраивать реальный механизм неотвратимости наказания за каждое нарушение. Пока же складывается ощущение, что дороги столицы всё больше напоминают трассу без правил. И ситуация с каждым днем становится только хуже…