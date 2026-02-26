Мошенники атакуют иркутян через «ускорение» мессенджеров

Жертву просят подтвердить, что она не робот, и согласиться на передачу номера телефона. Затем под различными предлогами, например, для «проверки», выманивают пятизначный код. На самом деле это код авторизации в Telegram, позволяющий злоумышленникам захватить аккаунт, если в нем не установлен облачный пароль.