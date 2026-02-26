Ричмонд
Мошенники атакуют иркутян через «ускорение» мессенджеров

В Иркутске активизировались мошенники, предлагающие пользователям способ «обойти» замедление Telegram. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Аферисты действуют через специального бота, который якобы помогает восстановить скорость работы мессенджера.

Жертву просят подтвердить, что она не робот, и согласиться на передачу номера телефона. Затем под различными предлогами, например, для «проверки», выманивают пятизначный код. На самом деле это код авторизации в Telegram, позволяющий злоумышленникам захватить аккаунт, если в нем не установлен облачный пароль.

Кроме того, зафиксированы случаи распространения вредоносных программ под видом «альтернативных клиентов Telegram». Специалисты призывают граждан быть бдительными: не переходить по ссылкам от незнакомцев и никому не сообщать коды подтверждения.