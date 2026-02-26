Пожар во владивостокской «гостинке» потребовал массовой эвакуации жильцов

На момент прибытия пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление на пятом этаже, горела мебель возле мусоропровода. Из квартир, расположенных выше, бойцы газодымозащитной службы вывели 18 человек, в том числе двух детей, используя спасательные устройства.
Сам пожар оказался небольшим, площадью менее пяти квадратных метров. К ликвидации возгорания и спасательным работам было привлечено 27 человек и шесть единиц техники.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств пожара.
Отметим, что складирование мебели и прочего хлама и мусора в местах общего пользования является нарушением норм пожарной безопасности. Однако в многоквартирных домах «гостиничного типа» жильцы часто злоупотребляют этим требованием, пожары по такому сценарию случаются нередко. В январе этого года уже горел хлам в общем коридоре «гостинки» на улице Луговой, от продуктов горения пострадала девушка 2006 года рождения.
За минувшие сутки в Приморском крае было зафиксировано 39 пожаров, из них 22 возгорания потребовали сил МЧС России. На водных объектах чрезвычайных происшествий не было, а к ликвидации последствий ДТП пожарных привлекали трижды.