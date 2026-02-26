Пожар во владивостокской «гостинке» потребовал массовой эвакуации жильцов

Отметим, что складирование мебели и прочего хлама и мусора в местах общего пользования является нарушением норм пожарной безопасности. Однако в многоквартирных домах «гостиничного типа» жильцы часто злоупотребляют этим требованием, пожары по такому сценарию случаются нередко. В январе этого года уже горел хлам в общем коридоре «гостинки» на улице Луговой, от продуктов горения пострадала девушка 2006 года рождения.