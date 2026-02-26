На Байкале судовладельцев оштрафовали за нелегальные перевозки. Как стало известно КП-Иркутск от Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в январе 2026 года водители хивусов «Пионер» и «Янтарь» ни раз перевозили пассажиров без соответствующей лицензии.
— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила исполнение закона о безопасности эксплуатации водного транспорта в Ольхонском районе, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии». После понуждения сотрудников ведомства, 25 февраля судоводители получили лицензии на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что организатора нелегальных экскурсий на Байкале заключили под стражу. Именно с его участием 20 февраля состоялась поездка группы туристов на мыс Хобой, где «буханка» с пассажирами и водителем провалилась под лед.