На Байкале судовладельцев оштрафовали за нелегальные перевозки

Ранее КП-Иркутск сообщала, что организатора нелегальных экскурсий на Байкале заключили под стражу. Именно с его участием 20 февраля состоялась поездка группы туристов на мыс Хобой, где «буханка» с пассажирами и водителем провалилась под лед.