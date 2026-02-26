Валаамский монастырь организует доставку тела погибшей екатеринбурженки родным

Валаамский монастырь взял на себя организацию похорон и доставки тела погибшей трудницы из Екатеринбурга Натальи Простаковой. На остров она приехала еще в конце лета. 2 февраля 2026 года после службы она пропала. Женщину искали 17 дней, пока 19 февраля не нашли мертвой. Тело погибшей Натальи было обнаружено возле одного из заброшенных зданий на острове.