Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валаамский монастырь организует доставку тела погибшей екатеринбурженки родным

Доставкой тела погибшей на Валааме екатеринбурженки займется монастырь.

Источник: Комсомольская правда

Валаамский монастырь взял на себя организацию похорон и доставки тела погибшей трудницы из Екатеринбурга Натальи Простаковой. На остров она приехала еще в конце лета. 2 февраля 2026 года после службы она пропала. Женщину искали 17 дней, пока 19 февраля не нашли мертвой. Тело погибшей Натальи было обнаружено возле одного из заброшенных зданий на острове.

— Валаамский монастырь полностью взял на себя финансирование и организацию доставки тела Наталии Простаковой в Екатеринбург и организацию ее похорон. Вся связь ведется через племянницу, чтобы не травмировать маму всеми организационными вопросами, — сообщили ТАСС в пресс-службе монастыря.

Вчера, 25 февраля, тело женщины уже было в Санкт-Петербурге.